ÖFB-Cup-Finale 2018 und 2019 bereits am 1. Mai

Meisterschaft endet im nächsten Jahr bereits am 20. Mai

Wien – Die Fußball-Bundesliga hat am Mittwoch den Rahmenterminplan für die Saison 2017/18 bekanntgegeben. Das Finale im ÖFB-Cup wird dabei sowohl 2018 als auch 2019 am 1. Mai ausgetragen. Das Präsidium des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) habe beschlossen, dass das Cup-Endspiel "künftig rund um den Staatsfeiertag am 30.4./1.5. ausgetragen" werde, hieß es in der Aussendung.

Die Bundesliga-Saison 2017/18 startet am 22. Juli 2017 und endet bereits am 20. Mai 2018. Wie auch vor der EM 2016 stimmten die Bundesliga-Clubs diesem frühzeitigen Meisterschaftsende zu, um dem Nationalteam im Falle der Qualifikation für die WM 2018 in Russland eine bestmögliche Vorbereitung zu ermöglichen. "Damit wird man auch der sogenannten 'Rest period' der FIFA gerecht, in der keine Kaderspieler der WM-Teilnehmer eingesetzt werden dürfen", teilte die Bundesliga mit. (APA, 22.3.2017)