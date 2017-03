Hacker, Nerds und Morde: Welche Serien schauen Sie zur Zeit?

Neue Staffeln, neue Serien oder lieber alte Perlen – was sind Ihre Tipps?

Zehn Staffeln waren noch nicht genug. "Big Bang Theory" geht mit einer elften und zwölften Staffel in die Verlängerung. Die einen freuen sich über viele neue Folgen mit ihren Lieblingsnerds, die anderen fragen sich nur "Warum?". Doch es gibt zum Glück eine Vielzahl aktuell laufender Serien, mit denen die unterschiedlichsten Geschmäcker bedient werden.

Einen vielbeachteten und erfolgreichen Serienstart – sie wurde bereits um eine Staffel verlängert – legte die deutsche Amazon-Produktion "You are wanted" mit Matthias Schweighöfer und Alexandra Maria Lara hin. Über sechs Folgen kann man dem Familienvater Lukas Franke dabei zusehen, wie sein Leben nach einem Hackerangriff komplett aus den Fugen gerät – und das wollen viele, trotz der eher mäßig guten Kritiken.

Die lange Wartezeit bis zum Serienstart von "Game of Thrones" am 16. Juli kann man sich auch mit "Big Little Lies" vertreiben. Im wohlhabenden Umfeld von Monterey, im nur scheinbar harmlosen Kreis an großteils unzufriedenen Hausfrauen gilt es einen Mord und zahlreiche Geheimnisse aufzuklären. Harmloseren Familienspaß gibt es bei "Life in Pieces", eine anstrengende Liebesgeschichte wurde in der zweiten "Love"-Staffel fortgesetzt und Fans von Jane Fonda und Lily Tomlin können sich auf die dritte Staffel von "Grace and Frankie" freuen.

Ihre Empfehlungen?

Welche Serien schauen Sie zur Zeit? Auf welche Starts und neuen Staffeln freuen Sie sich? Welche haben Sie enttäuscht? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 23.3.2017)