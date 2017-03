Das KarrierenStandard-Gewinnspiel

Der KarrierenStandard verlost ein professionelles Bewerbungs- bzw. Portrait-Fotoshooting und eine STANDARD-Tragetasche. Senden Sie ein oder mehrere kreative "Selfies" mit dem KarrierenStandard an karriere.gewinnspiel@derStandard.at, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Heuer gibt es erstmals ein besonderes Gewinnspiel, bei dem das originellste "Selfie" mit dem KarrierenStandard gesucht wird. Schicken Sie Ihr "Selfie" mit Angabe von Vor- sowie Zunamen und Telefonnummer per E-Mail an karriere.gewinnspiel@derStandard.at. Das kreativste "Selfie" wird prämiert und zu gewinnen gibt es ein professionelles Bewerbungs- bzw. Portrait-Fotoshooting mit dem Fotografen Klaus Ranger in Wien und eine STANDARD-Tragetasche.

Das Shooting im Wert von 300 Euro beinhaltet folgende Leistungen:

ca. 30 Minuten Shooting im Studio in der Nußdorfer Straße 74 in Wien

2 bis 3 Outfitwechsel

2 bis 3 verschiedene Lichtsettings

gemeinsame Fotoauswahl mit dem Fotografen unmittelbar nach dem Shooting

Basis-Ausarbeitung der ausgewählten Bilder

Feinretusche von bis zu 3 Bildern

Übersendung der digitalen Bilder in Druck- und Webauflösung

unbeschränkte Bildnutzungsbewilligung

Nach dem Einsendeschluss wird der/die GewinnerIn telefonisch verständigt und die besten Fotos werden in einer Bildergalerie auf derStandard.at/Karriere veröffentlicht.

Übrigens finden Sie den KarrierenStandard für Ihr "Selfie" in jeder Wochenendausgabe des STANDARD.





Einsendung Ihres Fotos, Vor- sowie Zunamen und Ihrer Telefonnummer per E-Mail an karriere.gewinnspiel@derstandard.at.

Einsendeschluss ist Sonntag, 9. April 2017, 17 Uhr.

Der/Die GewinnerIn wird am Montag, 10. April 2017, telefonisch verständigt.

Mit der Zusendung Ihres Fotos akzeptieren Sie die AGB und Datenschutzrichtlinie.

Ihre persönlichen Daten werden von uns vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse.