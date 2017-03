Freiluftsaison im Wiener Museumsquartier eröffnet

Start mit neuen Hofmöbeln in "Twinnigrün", Pop-up-Gardening-Store und Hofkonzerten

Wien – Im Wiener Museumsquartier ist am Mittwoch bei eher frischen Temperaturen die Outdoorsaison gestartet worden: Ab sofort laden die beliebten Sitzmöbel, heuer in der Farbe "Twinnigrün", wieder zum Entspannen ein. 64 neue Möbel wurden im Haupthof platziert, in den Nebenhöfen stehen zudem 16 Sitzmöbel im bisherigen Türkiston.

"Wenn das Museumsquartier die Möbel wieder aufstellt, dann ist der Frühling meist sehr nahe", freute sich MQ-Direktor Christian Strasser bei der Präsentation der nagelneuen Sitzgelegenheiten auf wärmere Temperaturen. Die bei den Wienern als Enzis bekannten Sitzmöbel, die mittlerweile den Namen "Vienna" tragen, wurden "in der Formation Generation Y" aufgestellt, erklärte Strasser – sie sollen im Laufe des Sommers aber immer wieder neue angeordnet werden.

Pflanzen und Accessoires

Passend zum Grün der Möbel wurde am Vorplatz des Museumsquartiers außerdem ein Pop-up-Gardening-Store eröffnet. Bis 14. Mai können in einem kleinen Glashaus Topfpflanzen, Balkonblumen und Accessoires für den eigenen Garten oder Balkon erstanden werden.

Wie die "Presse" berichtete, entsteht am Rasen vor dem Museumsquartier außerdem ein Minigolfplatz. "Es wird ein bespielbarer Skulpturenpark", sagte eine Sprecherin zur APA, Details will man erst bei der Präsentation am 6. April verraten. "Wir werden heuer soviel Programm im Sommer haben wie noch nie", kündigte Strasser an. Unter anderem findet wieder die Veranstaltungsreihe "MQ Hofmusik" statt, in deren Rahmen ab sofort bis Ende September bei freiem Eintritt kurzfristig angekündigte Live-Auftritte von Bands stattfinden. Sowohl klassische Musik, interpretiert von jungen Musikern, als auch zeitgenössische Musik österreichischer Künstler wird zu hören sein. Den Auftakt macht heute, Mittwoch, um 18.00 Uhr das Tiroler Trio Nihils. (APA, 22.3.2017)