European Newspaper Congress heuer mit Kern-Keynote

Kanzler spricht am 21. Mai im Wiener Rathaus über Fake News und Populismus

Wien – Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) spricht beim heurigen European Newspaper Congress am 21. Mai in Wien über Populismus und Fake News. Kerns Keynote trägt den Titel "Im selben Boot? – Politik und Medien im Zeitalter von Fake News und Populismus", wie der Fachverlag Oberauer, der den Kongress organisiert, am Mittwoch mitteilte.

Einer der Zeitungstrends: Aufwendige hintergründige Coverstorys zu tagesaktuellen Themen. Rund 500 Chefredakteure und Medienmanager diskutieren drei Tage die Zukunft ihrer Branche. (red, 22.3.2017)