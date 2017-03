Wer Carsharing einmal nutzt, nutzt es dann immer öfter

Car2go: Kein Ersatzprodukt, sondern eine Ergänzung zur Mobilität – DriveNow verbesserte App

Wien/München/Stuttgart – Laut einer regelmäßigen Befragung der Car2go-Kunden ist die Anzahl jener, die 2016 Carscharing ein- oder mehrmals pro Woche nutzten, von 16 auf 19 Prozent gestiegen. "Der Anteil der Befragten, der mehrmals am Tag Carsharing-Angebote nutzt, stieg sogar um 60 Prozent", teilte das deutsche Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Wobei die Kunden Carsharing nicht als Ersatzprodukt, sondern als Ergänzung sehen würden. "So gab es im Nutzungsverhalten von öffentlichen Verkehrsmitteln keine nennenswerten Veränderungen", so Car2go.

Dienst seit 2008

Car2go ist ein Tochterunternehmen der Daimler AG. Das Finden, Buchen und Bezahlen der Fahrzeuge erfolgt per Smartphone. Den Dienst gibt es seit 2008, er ist international an 26 Standorten verfügbar (14 in Europa, elf in Nordamerika und einer in China). Die rund 14.000 Fahrzeuge wurden global von über 2,2 Millionen Kunden mehr als 78 Millionen Mal angemietet, rechnet Car2go vor.

Rein elektrische Flotten mit insgesamt 1.350 Fahrzeugen gibt es an drei Standorten – Stuttgart, Amsterdam und Madrid.

Mitbewerber DriveNow von Daimler-Konkurrent BMW hat heute mitgeteilt dass es die Bedienung und die App runderneuert hat. Damit könne das Anmieten bis zu fünf mal schneller erfolgen, versichert DriveNow. (APA, 22.3.2017)