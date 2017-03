Google App: Neue Shortcuts sollen Suche vereinfachen

Bieten einfachen Zugriff auf viel gesuchte Begriffe – Von Sportinformationen bis zu Taschenrechner und Translate

Von der simplen Suchmaschine, die das Internet durchstöbert und möglichst relevante Ergebnisse liefern will, hat sich Google in den letzten Jahren immer mehr zur Wissensmaschine entwickelt. Auf viele Fragen gibt es direkte Antworten, zu zahlreichen Themen gibt es Sonderseiten, die Relevantes übersichtlich zusammenfassen. Das Problem dabei: In dieser Vielfalt ist es nicht so einfach, den Überblick darüber zu behalten, was Google eigentlich so alles kann.

Update

Mit einem aktuellen Update für die eigene Google-App will der Softwarehersteller den Zugriff auf all diese aufbereiteten Informationen erleichtern. Werden hier nun doch Shortcuts angeboten, um den Zugriff auf das Wissen zu erleichtern. Das Angebot reicht dabei von Wetterinformationen über diverse Spiele, Tools wie Translate oder einen Taschenrechner bis zu aktuellen Nachrichten, Details zu TV Shows oder FIlmen und Hotelbuchungen – und dem einen oder anderen Easter Egg.

google

Die betreffenden Funktionen gab es wie gesagt schon bisher bei Google, nun sind sie aber übersichtlich zusammengefasst. Die meistgenutzten Shortcuts erscheinen dabei auf den ersten Blick, während der Rest in einem eigenen Dialog präsentiert wird.

Ablauf

Das betreffende Update wird nach und nach an sämtliche Android- und iOS-User der Google-App ausgeliefert, auch die mobile Web-Version wurde aktualisiert. (apo, 22.3.2017)