Der Verstorbene befand sich in einer Abfalllieferung aus Wien

Graz – In einem Müllentsorgungsbetrieb ist am Mittwoch in Graz eine männliche Leiche entdeckt worden. Der Tote befand sich in einer Abfalllieferung aus Wien. Nach Angaben der Polizei dürfte es sich um einen obdachlosen Mann, der in Wien gelebt hat, handeln. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Die Todesursache des 58-Jährigen und der genaue Hergang waren noch Gegenstand von Ermittlungen. (APA, 22.3.2017)