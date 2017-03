ÖFB-U19 startet mit 3:0 in EM-Quali-Eliterunde

Arase, Jakupovic und Lovric trafen bei Erfolg gegen Schottland

Zlin – Österreichs U19-Fußball-Nationalteam ist erfolgreich in die Eliterunde der EM-Qualifikation gestartet. Das Team von Manfred Zsak feierte am Mittwoch im ersten Spiel der Gruppe 6 in Zlin gegen Schottland einen 3:0 (1:0)-Sieg und setzte sich an die Tabellenspitze. Kelvin Arase (8.), Arnel Jakupovic (65./Elfmeter) und Sandi Lovric (79./Elfmeter) trafen im Letna-Stadion.

Die ÖFB-Auswahl kontrollierte das Geschehen vor der Pause, ließ den Ball gut laufen und verzeichnete auch einen Traumstart. Nach einem Lattenschuss von Manuel Thurnwald besorgte sein Rapid-Kollege Arase die Führung. Dabei blieb es auch, da etwa ein Hautzinger-Abschluss nach schöner Aktion zu schwach ausfiel (17.). Die Schotten blieben in der Offensive ziemlich harmlos. Das änderte sich zu Beginn der zweiten Hälfte, da erhöhten sie deutlich den Druck, blieben im Abschluss aber glücklos.

Ausgerechnet in der Phase, als die ÖFB-Auswahl wankte, fiel das 2:0. Marko Raguz wurde im Strafraum niedergerissen, Jakupovic verwertete den Elfmeter souverän (65.). Für den 18-jährigen Empoli-Legionär war es bereits der zwölfte Treffer im U19-Trikot. Dank Tormann Fabian Ehmann, der sich bei einer Preston-Chance auszeichnete (76.), und der Mithilfe der Stange bei einem Allardice-Abschluss (83.) blieb es beim Zu-null-Sieg. Der fiel nach dem zweiten Elfmetertor, diesmal von Kapitän Lovric (79.), eigentlich zu hoch aus.

Nächster Gegner ist am Freitag (11 Uhr) in Uherske Hradiste Ungarn, das zuvor noch am Mittwoch im ersten Spiel auf Gastgeber Tschechien traf. Nur die sieben Gruppensieger lösen das EM-Ticket. Die Endrunde in Georgien geht zwischen 2. und 15. Juli über die Bühne. (APA, 22.3.2017)

U19-EM-Qualifikation, Eliterunde, Gruppe 6, Dienstag



Österreich – Schottland 3:0 (1:0)

Zlin, Letna Stadion



Tore: Arase (8.), Jakupovic (65./Elfmeter), Lovric (79./Elfmeter)



Österreich mit: Ehmann – Thurnwald, Augustin, Wöber, Friedl – Lovric (82. Ramadani), Hautzinger – Filip, Raguz, Arase (85. Reiter) – Jakupovic (77. Sahanek)