Wiener Kongressgäste sind spendabler als Touristen

Jede achte Nächtigung in Wien verdankte sich im vergangenen Jahr einem Kongress oder einer Firmenveranstaltung, die Gäste geben doppelt so viel aus, wie Touristen

Wien – Vielleicht sei ja Wien doch besser als sein Ruf. Mit dieser rhetorischen Frage leitet Wiens Finanzstadträtin Renate Brauner (SPÖ) und Präsidentin des Wien Tourismus die Präsentation der Bilanz der Wiener Tagungsindustrie ein. Vorzulegen hat diese für das vergangene Jahr Rekordzahlen. Die Anzahl an Veranstaltungen stieg um elf Prozent auf über 4000. Jede achte Nächtigung in Wien verdanke sich einem Kongress oder einer Firmenveranstaltung. Die daraus resultierenden Nächtigungen stiegen ebenfalls um zwei Prozent. 567.000 Tagungs-Teilnehmer haben 2016 Wien besucht.

Die Wertschöpfung daraus überschritt mit einem Plus von drei Prozent nach 2015 zum zweiten Mal die Grenze von eine Milliarde Euro. Auf den Lorbeeren ruhe man sich dennoch nicht aus, so Brauner, die darauf hinweist, dass die Branche für 19.700 Ganzjahresarbeitsplätze sorgt.

Wie wichtig Kongressteilnehmer für die Wertschöpfung in Wien seien, lasse sich auch an ihren durchschnittlichen Ausgaben in Wien ablesen: "Mit 538 Euro pro Kopf und Tag in Wien geben sie etwa doppelt so viel aus wie Freizeitgäste mit rund 252 Euro", so Tourismusdirektor Norbert Kettner.

Profitieren würde Wien unter anderem durch seine gute Erreichbarkeit, ergänzt Kettner. 76 Prozent der Gäste würden allerdings mit dem Flugzeug anreisen. Und da wäre der kürzliche Stopp für dritte Piste am Flughafen Wien Schwechat suboptimal. "Der Nichtbau ist eine Loos-Loos-Situation", ist Kettner sicher. Er gehe aber davon aus, dass in der Sache das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. (rebu, 22.3.2017)