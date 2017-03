Bawag PSK: Wundermans neues Leiberl

Die Agentur ging, "Bauchi" blieb

Wien – Die Protagonisten bleiben, auch der Claim bleibt "Mitten im Leben", die Agentur wechselte: Wunderman PXP übernahm von DDFG und legt die erste Kampagne für die Bawag PSK vor, mit "Bauchi" und anderen Bekannten vom "FC Wohlenegg".

Die Kampagne bewirbt vier neue "Kontoboxen" von Small bis X-Large. Wunderman PXP konzipierten unter der Leitung von David Petermann neben dem neuen TV-Spot, der schon am 8. März on Air ging, eine Kampagne für Online, Out of Home und Social Media sowie Print und Filialmarketing. Botschaft: ein passendes Konto so einfach wie ein passendes T-Shirt, mit Umtauschmöglichkeit.

Teil der Kampagne ist auch der eigens gebaute T-Shirt Generator aus dem TV-Spot (unter www.gewinner-leiberl.at, mit Gewinnspiel.

bawag p.s.k.

(red, 22.3.2017)