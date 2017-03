Asylpolitik: Sobotka will ersten 1.000 freiwilligen Rückkehrern 1.000 Euro zahlen

Auch mit Werbung und verstärkter Beratung will der Innenminister Asylwerbern die Heimreise schmackhaft machen

Wien – Das Innenministerium intensiviert seine Bemühungen, Flüchtlinge zur freiwilligen Rückkehr zu bewegen. Ressortchef Wolfgang Sobotka (ÖVP) kündigte am Mittwoch in einer Pressekonferenz an, dass die ersten 1.000 Freiwilligen mit jeweils 1.000 Euro unterstützt werden. Auch die Informationstätigkeit über die Option einer selbstständigen Rückkehr soll verstärkt werden.

50.000 Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive bzw. mit negativem Verfahrensausgang sollen nach Vorstellung Sobotkas bis 2019 Österreich verlassen. Geht es nach ihm, ein guter Teil davon freiwillig.

Laut dem Leiter des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl, Manfred Taucher, liegt Österreich bei der freiwilligen Rückkehr weltweit an dritter Stelle. Im Vorjahr verließen fast 10.700 Personen das Land, rund 5.800 von ihnen freiwillig.

Reintegrationsprogramme

Dass es die Möglichkeit gibt, mit staatlicher Unterstützung die Heimreise anzutreten, soll nun verstärkt an die Zielgruppe gebracht werden. Taucher kündigte an, dass man einerseits auf Besuche in Flüchtlingseinrichtungen setze, andererseits eine neue Webseite (voluntaryreturn.at) lanciere, auf der alle relevanten Informationen in mehreren Sprachen abrufbar sind. So gibt es neben der finanziellen Unterstützung auch eine bezahlte und organisierte Rückreise sowie in einzelnen Staaten wie Afghanistan, Pakistan, dem Iran und dem Irak auch spezielle Reintegrationsprogramme.

Werbeflächen

An Ort und Stelle der Pressekonferenz – dem Bahnhof Wien-Nord am Wiener Praterstern – wurden zudem Sujets für digitale Werbeflächen präsentiert, die zunächst einmal eine Woche an Verkehrsknotenpunkten in den größeren Städten über die Rückkehrhilfe von Caritas und Verein Menschenrechte informieren.

Caritas-Generalsekretär Burkhard Wachter betonte die Vorteile der freiwilligen Rückkehr, sei doch über diese etwa die Reintegration im Herkunftsstaat besser zu organisieren. Günter Ecker vom Verein Menschenrechte hofft, dass vor allem Familien die Angebote annehmen, da so die Ausreise mit weniger Stress für die Betroffenen verbunden sei.

Im Asylverfahren

Klargestellt wurde vom Innenminister, dass die 1.000 Euro Rückkehrhilfe nicht für jedermann verfügbar sein werden. Berücksichtigt werden nur Personen, die mit 15. März im Verfahren waren. Zudem seien etwa Bürger vom Westbalkan nicht die Zielgruppe, sondern Flüchtlinge aus entfernteren Regionen wie Afghanistan, dem Irak und afrikanischen Staaten. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl prüft jeden Einzelfall, damit etwa festgestellt wird, ob bei einem Betroffenen tatsächlich Bedürftigkeit besteht.

Wie nach Auslaufen des 1.000er-Projekts weiter vorgegangen wird, ließ Sobotka offen. Grundsätzlich soll aber das Modell bestehen bleiben, dass die Rückkehrhilfe höher ist, wenn man in einem frühen Stadium des Verfahrens das Land verlässt. Bisher gibt es maximal 500 Euro, und das auch nur bei bestimmten Staaten wie Nigeria. (APA, 22.3.2017)