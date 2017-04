Dubai will fußgängerfreundlichen Stadtteil bauen

visualisierung: dubai holding

Fehler, die Stadtplaner in Dubai in der Vergangenheit machten, will man offenbar nun vermeiden. Entstehen soll ein fußgängerfreundlicher, nachhaltiger Stadtteil, heißt es vonseiten der Projektverantwortlichen. Das soll beispielsweise durch 33 Parks und 37 Plazas funktionieren.

"Wir haben vor, einen öffentlichen Bereich zu kreieren", so Tim Hooker, Head of Development bei der Dubai Holding. Geplant seien auch sogenannte "Midblock Arcades", also Durchgänge zwischen Häuserblocks, die die Bewohner des Stadtteils dazu verlocken sollen, ihr Auto stehen zu lassen und zu Fuß zu gehen.