Häupl-Kritiker Deutsch: "Unmut und schlechte Stimmung in der Partei"

Nach Häupls Entscheidung, erneut als SPÖ-Landeschef zu kandidieren, sei noch "eine Fülle an Gesprächen innerhalb der Partei nötig"

Wien – Alles andere als euphorisch reagiert Christian Deutsch, Ex-Landesparteisekretär und aktuell Gemeinderat der Wiener SPÖ, auf die Ankündigung von Bürgermeister Michael Häupl, erneut als Landesparteivorsitzender zu kandidieren. Diese Entscheidung habe Häupl "für sich festgestellt" und sie sei "seine Meinung". Im Vorfeld des Landesparteitags am 29. April werde es aber noch "eine Fülle an Gesprächen innerhalb der Partei geben müssen", sagt er dem STANDARD.

Es herrschten jedenfalls "Unmut und sehr schlechte Stimmung in der gesamten Wiener Partei", sagt Deutsch. An seiner Position, dass Häupl bald eine Nachfolgeregelung treffen soll, habe sich "nichts geändert. Und dafür gibt es viele gute Gründe". Benennen will Deutsch diese vorerst nicht – und verweist auf interne Gespräche. Seine Meinung sei mittlerweile in weiten Teilen der Wiener SPÖ "akzeptiert und keine Majestätsbeleidigung mehr", sagt Deutsch.

Aus Ludwigs Lager

Innerhalb der Wiener SPÖ tobt seit längerer Zeit ein Richtungsstreit. Deutsch gilt als jenem Lager zugehörig, das hinter Wohnbaustadtrat Michael Ludwig steht – dem große Ambitionen auf das Bürgermeisteramt nachgesagt werden. Seit Februar 2016 arbeitet Deutsch beim Wohnservice Wien, das bei Ludwig ressortiert. Ludwig hat zuletzt aber angekündigt, beim Landesparteitag nicht in eine Kampfabstimmung gegen Häupl zu ziehen.

Die internen Querelen innerhalb der Partei dürften auch die Klubklausur der Wiener SPÖ überschatten, die am Donnerstag und Freitag in Floridsdorf stattfindet. Dort sollten eigentlich Inhalte im Vordergrund stehen. (David Krutzler, 22.3.2017)