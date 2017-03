Drake wer? Rapper stellt Streamingrekord auf

Der Rapper aus Toronto hat vergangenes Wochenende "More Life" veröffentlicht – und einen Streamingrekord gebrochen. Ein Social-Media-Hype, oder überzeugt der Künstler? Teilen Sie Ihre Einschätzung im Forum!

22 neue Drake-Songs. Das ist eine Ansage für Fans des Rappers mit bald 36 Millionen Facebook-Fans, der einen Rekord nach dem anderen knackt. Erst 2016 erschien das Album "Views" mit 20 Songs, nach einer Tour legte Drake nun neues Material vor. Den erst Anfang März vom britischen Sänger Ed Sheeran aufgestellten Streamingrekord stellte er bereits am ersten Tag der Veröffentlichung von "More Life" auf.

Es ist nach "Thank Me Later", "Take Care", "Nothing Was the Same" und "Views" das fünfte Album des 30-jährigen kanadischen Rappers und R-'n'-B-Sängers – und es ist ausschließlich in digitaler Form erhältlich. Seine Fans muss er nicht mehr wirklich überzeugen.

Was sagen die Kritiker?

Doch auch die Kritiken sind positiv ausgefallen. "Auf beinahe kompletter Dauer überzeugen" konnte das Album zum Beispiel "Spiegel Online". Drakes beachtliches Schaffen – ein gutes Dutzend Alben, Mixtapes und Compilations – wird zwar leicht enervierend gefunden, doch das Album sei eines seiner besten bisher. Die "Süddeutsche Zeitung" nennt ihn "Wohlfühlmann", die 22 Songs der Playlist "zeigen, wie sicher sich Drake in fast allen Spielarten des zeitgenössischen Pop bewegt". Der "New Yorker" zu "More Life": "Drake mag sich an der Spitze einsam fühlen, doch die Einsamkeit hat eine freudige Wanderlust ausgelöst, die Neugier in Ehrgeiz verwandelt und nicht umgekehrt." Er mag zwar im gleichnamigen Song "can't have everything" rappen, doch er sei selber nicht überzeugt, dass das stimmt.

Ihre Meinung zu "More Life"?

Haben Sie die Songs schon angehört? Wie gefällt Ihnen das Album im Vergleich mit seinen früheren Werken? Bewerten Sie "More Life" und posten Sie Ihre Kommentare im Forum. (list, aan, 22.3.2017)