Wien: Katta-Zwillinge im Tiergarten Schönbrunn geboren

Bestand in Madagaskar binnen 25 Jahren um ein Viertel geschrumpft

Wien – Bei den Kattas im Tiergarten Schönbrunn in Wien hat sich Nachwuchs eingestellt – und zwar im Doppelpack. Am Samstag haben Zwillinge das Licht der Welt erblickt, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Tiergartens. "Jedes Jahr im Frühling zählen die Kattas zu den Tierarten, die als erste für Nachwuchs sorgen. Weitere Weibchen sind noch trächtig, es könnte also bald rund gehen im Katta-Gehege", wurde Tiergartendirektorin Dagmar Schratter zitiert.

Bei der Geburt sind Kattas etwa 70 Gramm schwer. Die ersten Tage werden sie am Bauch getragen. Nach ein paar Tagen klettern die Jungtiere auf den Rücken ihrer Mutter und entdecken huckepack die Welt. Etwa ein halbes Jahr lang werden die Jungtiere gesäugt. Bereits im Alter von etwa einem Monat beginnen sie, Obst und Gemüse zu fressen. Das Geschlecht der Jungtiere ist noch nicht bekannt.

Heimisch sind Kattas ausschließlich auf der Insel Madagaskar. Der Bestand im Freiland ist in den vergangenen 25 Jahren um ein Viertel geschrumpft. Verantwortlich dafür ist die Rodung großer Waldflächen, hauptsächlich um Viehweiden zu schaffen. In Zoos werden Kattas im Rahmen eines Europäischen Zuchtbuchs (ESB) gezüchtet. (APA, red, 22.3.2017)