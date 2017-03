Steiniger Weg zur Konteneinschau: Drei zu eins gegen Finanz

Fehlende Unterschriften, keine ausreichende Begründung: Bei den ersten Anträgen auf Kontenöffnung hapert es

Bei der seit Oktober 2016 möglichen Konteneinschau kommt die Finanz langsam in Schwung. Hatte Finanzminister Hans Jörg Schelling noch am 10. März in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung festgehalten, die Öffnung von Konten sei bisher nicht notwendig gewesen, wartet das Bundesfinanzgericht mit anderen beziehungsweise aktuelleren Angaben auf. Demnach gab es bisher vier Anträge auf Konteneinschau, von denen drei abgewiesen wurden, wie ein Sprecher des Gerichts erklärte.

Wie berichtet waren in einem Ansuchen eines Wiener Finanzamtes die Zweifel an der Korrektheit der Angaben des Steuerpflichtigen nicht begründet worden. In zwei anderen Fällen fehlte die Unterschrift des Finanzamtvorstands.

Ein viertes Auskunftsersuchen wurde hingegen Ende Februar genehmigt. Es geht um einen Gesellschafter, der seiner Immobilienfirma einen Privatkredit gewährt, aber in seiner Steuererklärung keine Zinserträge angegeben hatte. Im Zuge der Prüfung ergaben sich weitere Verdachtsmomente, etwa ungeklärte Zahlungen an Baufirmen, die keine Leistung erbracht hätten, wie aus dem Antrag des Finanzamtes Freistadt Rohrbach Urfahr hervorgeht.

Das Gericht – ein Einzelrichter entscheidet über die Bewilligung der Einschau per Beschluss – hatte bei der Einschau keine Bedenken. Die Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Steuerpflichtigen betreffend Herkunft und Verwendung der Geldmittel können durch eine Öffnung der Konten beseitigt werden. Zudem sei die Maßnahme verhältnismäßig, da die Überprüfung des Falls durch keine andere zweckmäßige Ermittlungsmaßnahme erfolgen könne, meinte der Richter. (as, 22.3.2017)