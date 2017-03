Amazon bestätigt: Zweite Staffel von "You Are Wanted" kommt

Hacker-Thriller mit Matthias Schweighöfer startete erfolgreich und geht in die Verlängerung

Berlin/Wien – Vergangene Woche startete die Amazon-Serie "You Are Wanted". Matthias Schweighöfer führte Regie und spielt den Hauptdarsteller Lukas Franke. Im Vorfeld hat der Streamingdienst heftig für seine erste in Deutschland produzierten Serie geworben. Offenbar mit Erfolg. Nach eigenen Angaben gehörte die Serie in 70 Ländern zu den fünf meist gesehenen Serien des Wochenendes auf Amazon Prime Video, darunter Kanada, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Italien und Spanien.

Zweite Staffel kommt

"Schon kurz nach Start ist "You Are Wanted" die Serie mit der höchsten Anzahl an 5-Sterne-Kundenrezensionen in der Geschichte von Amazon Prime Video in Deutschland", jubelt Amazon in einer Aussendung und gibt bekannt, dass eine weitere Staffel mit Matthias Schweighöfer in Auftrag gegeben wurde. Produziert werden soll die zweite Staffel wieder von Pantaleon Films GmbH, Warner Bros. Entertainment GmbH und Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH.

"Noch größer, noch besser"

Matthias Schweighöfer: "Wir freuen uns sehr über diesen großen Erfolg bei Amazon Prime Video. Die Resonanzen aus der ganzen Welt sind großartig. Ich freue mich, gemeinsam mit Amazon, Pantaleon Films und Warner Bros. die Geschichte in einer zweiten Staffel weiterzuerzählen." Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Video Deutschland, ergänzt: "Wir freuen uns darauf, Staffel zwei noch größer und noch besser zu machen." (red, 22.3.2017)