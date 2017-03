Amazon-Lieferdienst für frische Lebensmittel offenbar bald in Berlin

DHL soll Lieferpartner werden

Düsseldorf – Der US-Internethändler Amazon steht offenbar kurz davor, seinen Lieferdienst für frische Lebensmittel in Deutschland zu starten. Laut "Handelsblatt" soll das Angebot im April zunächst in Berlin verfügbar sein. Die Deutsche-Post-Tochter DHL solle exklusiver Lieferpartner werden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Branchenkreise.

Wie auch die "Süddeutsche Zeitung" meldete, baut Amazon für den neuen Lieferdienst zudem eine Logistikhalle in München. So schnell wie möglich solle ein flächendeckender Service für ganz Deutschland aufgebaut werden, heißt es in dem "Handelsblatt"-Bericht.

Unter dem Namen Amazon Fresh bietet der Konzern bereits in den USA und Großbritannien die Lieferung frischer Lebensmittel an. Ein Start für Deutschland wurde ebenfalls angekündigt, bisher hat Amazon aber kein Datum oder andere Details dazu genannt. (APA, 22.3.2017)