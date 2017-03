Supreme-Court-Kandidat Gorsuch geht auf Distanz zu Trump

Gorsuch kritisierte den US-Präsidenten wegen dessen Richterschelte

Washington – Der Kandidat von Donald Trump für den offenen Posten am Obersten Gerichtshof, Neil Gorsuch, hat den Präsidenten wegen dessen Richterschelte kritisiert. "Wenn irgendjemand die Ehrlichkeit oder Integrität oder die Motive eines Bundesrichters kritisiert, finde ich das entmutigend und demoralisierend, weil ich die Wahrheit kenne", sagte Gorsuch am Dienstagabend am zweiten Tag seiner Anhörung im Justizausschuss des US-Senats. Dies schließe auch Trump selbst ein.

Trump: "Ich werde Richter kritisieren"

Der US-Präsident signalisierte in einer Rede am Dienstagabend, an seiner Richterschelte festhalten zu wollen. "Die Gerichte helfen uns nicht, um ehrlich zu sein, es ist lächerlich. Irgendjemand sagte, ich soll keine Richter kritisieren, in Ordnung, ich werde Richter kritisieren", sagte Trump.

Gorsuchs Anhörung läuft noch bis Donnerstag. Er ist Trumps Kandidat für den seit einem Jahr offenen Posten in dem neunköpfigen Richtergremium. Die Republikaner gehen davon aus, dass der Senat im April über Gorsuchs Ernennung abstimmt. (Reuters, 22.3.2017)