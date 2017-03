Supreme-Court-Kandidat Gorsuch kritisiert Trump

Richterschelte Trumps sei "entmutigend und demoralisierend" – Senatsanhörung läuft noch bis Donnerstag

Washington – Der Kandidat von Donald Trump für den offenen Posten am Obersten Gerichtshof, Neil Gorsuch, hat den Präsidenten wegen dessen Richterschelte kritisiert. "Wenn irgendjemand die Ehrlichkeit oder Integrität oder die Motive eines Bundesrichters kritisiert, finde ich das entmutigend und demoralisierend, weil ich die Wahrheit kenne", sagte Gorsuch am Dienstagabend am zweiten Tag seiner Anhörung im Justizausschuss des US-Senats. Dies schließe auch Trump selbst ein.

associated press

Der US-Präsident signalisierte in einer Rede am Dienstagabend, an seiner Richterschelte festhalten zu wollen. "Die Gerichte helfen uns nicht, um ehrlich zu sein, es ist lächerlich. Irgendjemand sagte, ich soll keine Richter kritisieren, in Ordnung, ich werde Richter kritisieren", sagte Trump.

"Sogenannter Richter"

Trump hatte insbesondere im Zusammenhang mit der Ablehnung seines ersten Einreiseverbots abfällige Bemerkungen gegenüber dem zuständigen Richter gemacht. Auf die Entscheidung von US-Bundesrichter James Robart, die von Trump Ende Jänner verfügten Einreiseverbote vorläufig landesweit aufzuheben, hatte der Präsident mit wütenden Attacken über Twitter reagiert: Er nannte die Entscheidung "lächerlich", Robert verhöhnte er zudem persönlich als "sogenannten" Richter.

Gorsuch sagte nun bei seiner Anhörung im Senat auf die Nachfragen von Senator Patrick Leahy von den Demokraten zu seiner Haltung gegenüber dem Präsidenten mehrfach: "Niemand steht über dem Gesetz. Das schließt den Präsidenten der Vereinigten Staaten ein." Auf die Frage, ob er sich als Mittel Trumps oder bestimmter Parteien und Interessengruppen sehe, antwortete Gorsuch knapp: "Nein." Er habe auf der Grundlage der jeweiligen Gesetzeslage "keine Schwierigkeiten damit, für oder gegen jede Partei zu urteilen", sagte der 49-jährige Jurist.

associated press

Gorsuchs Anhörung läuft noch bis Donnerstag. Er ist Trumps Kandidat für den seit einem Jahr offenen Posten in dem neunköpfigen Richtergremium. Die Republikaner gehen davon aus, dass der Senat im April über Gorsuchs Ernennung abstimmt. (Reuters, APA, 22.3.2017)