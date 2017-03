USA berichten von gescheitertem Raketentest in Nordkorea

Flugkörper offenbar Sekunden nach dem Start an Nordkoreas Ostküste explodiert

Pjöngjang/Washington/Seoul – Ein erneuter Raketentest Nordkoreas ist nach US-Angaben am Mittwoch gescheitert. Der Flugkörper sei offenbar Sekunden nach dem Start an Nordkoreas Ostküste explodiert, sagte ein US-Militärsprecher. Südkorea erklärte, der Test sei wohl nicht normal verlaufen. Das Verteidigungsministerium in Seoul kündigte eine Prüfung des Vorfalls an.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, die Rakete könnte explodiert sein, bevor sie eine Höhe erreicht habe, ab der sie vom südkoreanischen Radar erfasst worden wäre. Zuvor hatte die japanischen Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf heimische Regierungskreise gemeldet, der Start mehrerer nordkoreanischer Raketen sei wohl fehlgeschlagen.

In diesem Monat hatte Nordkorea nach japanischen Angaben bereits vier Raketen ins Meer abgefeuert. Der Test war möglicherweise eine Antwort auf das jährliche gemeinsame Militärmanöver Südkoreas und der USA.

Parlamentssitzung für April angekündigt

Nordkoreanische Staatsmedien berichteten unterdessen am Mittwoch, dass das Parlament der isolierten Diktatur im nächsten Monat zu seiner Frühjahrssitzung zusammenkommen soll. Die Sitzung der Obersten Volksversammlung werde am 11. April in Pjöngjang abgehalten. Einzelheiten wurden – wie üblich – nicht genannt.

Die im Ausland auch als Scheinparlament bezeichnete Volksversammlung ist nominell das höchste Machtorgan des Staates. Sie tritt aber normalerweise nur ein- oder zweimal jährlich zusammen. Dabei werden weitgehend Beschlüsse der Staatsführung gebilligt, wie etwa Budgetvorlagen und Personalentscheidungen.

Lage angespannt

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte im Mai des vergangenen Jahres beim ersten Kongress der herrschenden Arbeiterpartei seit 1980 seine Stellung an der Spitze der Organisation zementiert. Dabei wurde ihm der neu geschaffene Titel des Parteivorsitzenden verliehen. Im folgenden Juni kam die Volksversammlung zusammen.

Die Lage in der Region ist nach zwei weiteren Atomversuchen und zahlreichen Raketentests durch Nordkorea seit dem vergangenen Jahr sehr angespannt. Der UN-Sicherheitsrat hatte die Sanktionen gegen Pjöngjang als Reaktion auf dessen fünften und bisher stärksten Atomtest im September verschärft. (APA, Reuters, dpa, 22.3.2017)