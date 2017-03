Familienbeihilfe: Ungarn droht mit Gegenmaßnahmen

Sozialminister Balog: Maßnahmen gegen österreichische Banken möglich

Wien – Der ungarische Sozialminister Zoltán Balog bezeichnet die Pläne der österreichischen Regierung, die Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder an das Niveau des Herkunftslandes anzupassen, als unfreundlichen Akt.

In der ZiB2 drohte er am Dienstagabend damit, dass Ungarn mit Gegenmaßnahmen reagieren könnte. Die österreichischen Banken seien in Ungarn zwar grundsätzlich "herzlich willkommen", sollte Österreich die Familienbeihilfe senken, müsse Ungarn aber prüfen, ob man mit Einschränkungen für den Bankensektor reagiere. Wörtlich sprach er davon, die "Freizügigkeit" in diesem Bereich zu ändern.

Nicht einseitig handeln

Balog appellierte an Österreich, nicht einseitig zu handeln und auf die Meinung der EU zu hören. Die Regierung solle nicht am Prinzip der Gleichbehandlung rütteln.

Im Februar hatte auch Ungarns Premier Viktor Orban bereits massive Kritik an Österreich geübt. Er meinte damit, Österreich wolle die EU-Verträge "in kleinen Teilregelungen auf hinterlistige Art und Weise Schritt für Schritt verändern". (red, 21.3.2017)