Burgenländische Gemeinden wählen am 1. Oktober

Bürgermeister und Gemeinderäte im östlichsten Bundesland stehen im Herbst zur Wahl

Eisenstadt (APA) – Der Termin für die heurigen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Burgenland steht fest. Bei einer Sitzung der burgenländischen Landesregierung am Dienstag wurde der 1. Oktober einstimmig als Wahltermin festgelegt.

Der vorgezogene Wahltag wird der 22. September sein. Wahlvorschläge können bis 4. August eingebracht werden, teilte das Land in einer Aussendung mit. Der Termin für mögliche Stichwahlen ist der 29. Oktober. Die Wahlausschreibung wird am Stichtag der Wahl, dem 4. Juli, erfolgen. Der Wahlkalender mit sämtlichen einzuhaltenden Fristen und wichtigen Terminen werde in den nächsten Tagen an alle burgenländischen Gemeinden ausgeschickt, teilte Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) mit. (APA, 21.3.2017)