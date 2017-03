Tote nach Terroranschlag in Hauptstadt Mogadischu

Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zu Attentat – Mindestens sechs Tote – Regierungsernennung

Mogadischu – Bei einer Explosion einer Autobombe nahe des Präsidentenpalasts in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Der Angreifer sei am Dienstag durch Sicherheitskontrollen gerast und habe einen Sprengsatz gezündet, erklärte ein Sicherheitsbeamter.

Unter den Opfern des Angriffs befanden sich nach Polizeiangaben zwei Sicherheitsbeamte, drei Zivilpersonen und der Attentäter. Die Zahl der Opfer könnte weiter steigen, da der Angriff auf einer belebten Straße erfolgte, wie Polizei und Augenzeugen berichteten.

Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich über den ihr nahe stehenden Sender Radio Andalus zu dem Anschlag. Die sunnitischen Extremisten versuchen seit Jahren einen sogenannten Gottesstaat am Horn von Afrika zu errichten.

Neue Regierung

Somalias Ministerpräsident Hassan Ali Khaire hat am Dienstag sein neues Kabinett auf den Kampf gegen den Hunger in dem Land am Horn von Afrika eingeschworen. Die Menschen in Somalia befänden sich angesichts der anhaltenden Dürre und einer drohenden Hungersnot in einer ernsten Krise, erklärte der Regierungschef am Dienstag bei der Vorstellung seines 26 Minister starken Kabinetts.

"Die Regierung muss hart für die Interessen der Nation arbeiten", forderte er. In Somalia sind wegen einer anhaltenden Dürre nach Angaben der Vereinten Nationen gut sechs Millionen Menschen – etwa die Hälfte der Bevölkerung – auf humanitäre Hilfe angewiesen. Rund 360.0000 Kinder gelten UN-Angaben zufolge als schwer unterernährt, 70.000 sind derzeit akut vom Hungertod bedroht. Bei der letzten Hungersnot 2011 kamen nach UN-Angaben mehr als 250.000 Menschen ums Leben.

Regierungschef Khaire versprach auch, dass sein Kabinett, das noch die Zustimmung des Parlaments braucht, Korruption bekämpfen werde. Deshalb müssten alle Minister beim Amtsantritt und später beim Ausscheiden aus dem Amt ihr Vermögen offenlegen, erklärte er. Somalias neuer Präsident Mohamed Abdullahi Farmajo hatte Khaire nach seinem Wahlsieg vom Februar zum Regierungschef ernannt. (APA/dpa, 21.3.2017)