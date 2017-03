IAEA: Nordkorea hat Nuklearprogramm deutlich ausgebaut

Amano: Alle Zeichen deuten auf Fortschritte Nordkoreas hin

Pjöngjang – Das nordkoreanische Nuklearprogramm hat nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) bedeutende Fortschritte gemacht. IAEA-Chef Yukiya Amano sagte dem "Wall Street Journal", Nordkorea habe die Größe seiner Anlage zur Urananreicherung in den vergangenen Jahren verdoppelt. Der japanische Diplomat stützt sich dabei auf Satellitenbilder. Experten der Uno-Behörde mit Sitz in Wien dürfen nicht in das abgeschottete Land einreisen.

Die Situation habe sich zuletzt noch verschlechtert, attestiert Amano. Nordkorea habe seine Kapazitäten sowohl bei der Plutoniumproduktion als auch bei der Anreicherung von Uran deutlich ausgeweitet. "Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Nordkorea Fortschritte macht, so wie sie es selbst verkünden."

Pjöngjang hatte im vergangenen Jahr zwei Atomversuche und mehr als 20 Raketentests durchgeführt. Die Weltgemeinschaft, allen voran US-Präsident Donald Trump, zeigt sich besorgt darüber, dass Machthaber Kim Jong-un eine Atomwaffe besitzen könnte. An einen Atomdeal mit Nordkorea, wie etwa mit dem Iran, glaubt Amano nicht. "Wir können nicht optimistisch sein. Die Chancen sind sehr schlecht." (APA, 21.3.2017)