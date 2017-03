Kreml bezeichnet Kongressanhörung zu Russland als "schädlich"

Anhörung im US-Parlament wird laut Kremlsprecher keinerlei Beweise zutage fördern

Moskau/Washington – Der Kreml hat die Nachforschungen in den USA über eine russische Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf als schädlich für die Beziehungen kritisiert. "Man kann wohl kaum sagen, dass das ein konstruktiver Beitrag zur Entwicklung des bilateralen Verhältnisses ist", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Die Anhörung im US-Parlament werde keinerlei Beweise zutage fördern. Es sei eine inneramerikanische Diskussion, die sich überdies im Kreis drehe, sagte Peskow nach Angaben der Agentur Interfax. Der Kreml werde sich daran nicht beteiligen.

Die US-Geheimdienste tragen derzeit im Kongress ihre Erkenntnisse darüber vor, wie Russland 2016 versucht haben soll, Einfluss auf die politische Stimmung in den USA zu nehmen. Unter anderem sollen Hacker Computer der Demokratischen Partei geknackt haben. Die Bundespolizei FBI ermittelt, welche Kontakte es zwischen dem Wahlkampfteam des damaligen republikanischen Kandidaten Donald Trump und russischen Vertretern gab.

Als erster Vertreter der neuen US-Regierung wird Außenminister Rex Tillerson Mitte April in Moskau erwartet. Peskow machte aber keine Angaben, ob Präsident Wladimir Putin Tillerson dann empfangen werde. Erst müsse der Besuch offiziell mitgeteilt werden. (APA, 21.3.2017)