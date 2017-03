Deutschland gibt weitere 935 Mio. Euro für schnelles Internet

Das insgesamt 4 Mrd. Euro umfassende Programm war 2015 gestartet worden

Deutschland fördert mit weiteren 935 Mio. Euro den Ausbau des schnellen Internets in ganz Deutschland. Damit würden zusammen mit Mitteln von Kommunen und Firmen insgesamt Investitionen von 2,2 Mrd. Euro ausgelöst, sagte Infrastrukturminister Alexander Dobrindt (CSU) am Dienstag anlässlich der Übergabe von 165 Förderbescheiden in Berlin.

84.000 Kilometer Glasfaserkabel

Verlegt werden könnten nun 84.000 Kilometer Glasfaserkabel, rund 860 000 Haushalte und Unternehmen könnten Breitband-Anschlüsse erhalten.

Das insgesamt 4 Mrd. Euro umfassende Bundes-Programm war 2015 gestartet worden. In zwei ersten Wellen wurden daraus bereits mehr als 1,3 Mrd. Euro vergeben. Projekte können jeweils mit bis zu 15 Mio. Euro bezuschusst werden. Kommunen können auch schon Planungs- und Beratungskosten fördern lassen. Ziel ist, den für Telekom-Anbieter sonst wenig lukrativen Breitbandausbau auf dem Land anzukurbeln. (APA, 21.3. 2017)