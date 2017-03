"GT Sport": Betatest gibt Einblicke in Sonys Rennspielhoffnung

Frische Gameplay-Videos von der Testphase

Polyphony Digitals Rennspielfortsetzung "Gran Turismo Sport" hätte ursprünglich schon vergangenes Jahr auf den Markt kommen sollen. Nach Verzögerungen in der Entwicklung befindet sich das Projekt nun immerhin in der (geschlossenen) Betatestphase. Wie die Arbeiten an dem auf Multiplayer-Rennen fokussierten Titel vorankommen, zeigen zahlreiche ungeschönte Gameplay-Videos von Teilnehmern der Beta. Youtuber TheBeard_99 demonstriert beispielsweise am Steuer eines McLaren 650s GT3, wie sich die neue Engine auf das Fahrgefühl auswirkt und wie gut Multiplayer-Rennen funktionieren.

Youtuber Xanavigtr wiederum führt durch das neue Interface von "GT Sport", zeigt den Fotomodus und die verschiedenen Bewerbe. Zudem gibt es einen Einblick in die verschiedenen Rennserien, Live-Events und tägliche Herausforderungen sowie den Schauraum für die Fahrzeuge.

Erscheinen soll "GT Sport" noch im Laufe des Jahres. seit der Erstankündigung von vor einem Jahr wurden unter anderem Anpassungen für die PlayStation 4 Pro und Bewerbe für die Virtual-Reality-Brille PlayStation VR angekündigt. (zw, 21.3.2017