Sobotka verkündet Teileinigung zum Versammlungsrecht

Schutzzonen, längere Frist für Demo-Anmeldungen und Aus für ausländische Wahlkampfauftritte noch im März

Wien – ÖVP und SPÖ haben sich beim Versammlungsrecht auf einen Kompromiss geeinigt. Noch im März sollen demnach im Nationalrat die neuen Schutzzonen, eine auf 48 Stunden verlängerte Anmeldefrist für Demonstrationen und Einschränkungen für Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker beschlossen werden, gab Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) in einem Statement am Minoritenplatz bekannt.

derstandard.at Sobotka hat sich mit dem Koalitionspartner zumindest zum Teil geeinigt und verkündete dies vor der Tür des Innenministeriums.

Weiter diskutiert werden hingegen die anderen Wünsche Sobotkas, etwa was die Definition von Versammlungen, die Verantwortlichkeit des Versammlungsleiters und Einschränkungen bezüglich der Demo-Orte betrifft. Hier soll es nach Ostern eine Enquete geben, sagte der Minister. Einen parlamentarischen Beschluss für diese Punkte wünscht sich Sobotka noch vor dem Sommer.

Einklang mit Menschenrechtskonvention

Sobotka betonte, dass die Regelung bezüglich ausländischer Politiker im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) erfolge. Es gehe um Einschränkungsmöglichkeiten, und es werde eine Anmeldefrist von bis zu einer Woche geben. Wenn eine Veranstaltung den Grundprinzipien der EMRK widerspreche, könne sie künftig verboten werden.

Bei den Schutzzonen geht es laut Sobotka um einen Bereich zwischen 50 und 150 Meter, hier soll der Behördenleiter entscheiden. Die Regelung bei der Anmeldefrist sei ein Kompromiss zwischen SPÖ und ÖVP. Erstere habe sich weiter 24 Stunden gewünscht, die ÖVP 72, und nun habe man sich bei 48 Stunden getroffen. Dieser Punkt sei der Grund gewesen, warum man sich noch nicht am Freitag geeinigt hatte, so der Innenminister.

Streit schwelt seit Wochen

Der Streit um die Novelle geht bereits seit Anfang Februar. Damals hatte Sobotka angeregt, den Rahmen für Demonstrationen deutlich einzuschränken. Wenn Geschäftsinteressen ansässiger Unternehmen bedroht würden, sollten Demos per Verordnung verboten werden können, zudem sollten Veranstaltungsleiter persönlich für Sachbeschädigungen von Teilnehmern haften. "Spaßdemos" seien generell zu unterbinden.

Die Kritik der Zivilgesellschaft und der Mitbewerber war laut, und neben dem SPÖ-Regierungszirkel hielt selbst der Handelsverband Sobotkas Vorstoß für überzogen. Der konnte aber keine Beschneidung eines Grundrechts erkennen. Zuletzt pfiff selbst ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner den "Alleingang" seines Ministers zurück – es habe keinen Sinn, "die Diskussion endlos weiterzuführen".

Diskussion und Eskalation

Anfang März erhielt die Diskussion aber neuen Auftrieb, als türkische Politiker begannen, bei Wahlkampfauftritten in der EU für das von Staatschef Recep Erdogan initiierte Präsidialsystem zu werben. Anfang April sind auch drei Millionen Auslandstürken aufgerufen, über eine Verfassungsänderung abzustimmen, die Erdogan noch mehr Macht einräumen würde. Eine Debatte über Auftrittsverbote für hochrangige Vertreter der Präsidentenpartei AKP war zuerst in Deutschland entbrannt, ehe sie in den Niederlanden kurz vor der dortigen Parlamentswahl eskalierte und sich zur diplomatischen Krise auswuchs.

In Österreich drängte Sobotka erneut auf eine Einschränkung des Versammlungsrechts, nun als "Lex Erdogan" mit Blick auf Auftritte ausländischer Politiker. Vor diesem Hintergrund sprach sich zunächst auch Kanzler Christian Kern (SPÖ) für eine Neuregelung aus, bevorzugte allerdings eine EU-weite Lösung. Statt zur gemeinsamen Linie führte die Sache aber direkt in einen Koalitionsstreit. Den "vernünftigen Vorschlag", den Mitterlehner in Sobotkas Gesetzesentwurf sah, wies Drozda als "völlig untauglich" zurück: Der Innenminister habe "zu 98 Prozent den Entwurf vorgelegt, den wir schon vor drei Wochen abgelehnt haben." Drozda erklärte dennoch, mit gutem Willen könne man die Frage in zehn Minuten lösen. Sein aus "zwei, drei sehr einfachen Formulierungen" bestehender Gegenvorschlag war aber der ÖVP "zu wenig".

Auch Drozda lobt Einigung

Auch Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) berichtete nach der Verhandlungsrunde zum Versammlungsrecht von der Einigung mit dem Koalitionspartner ÖVP. Besonders erfreut zeigte er sich, dass künftig die Bundesregierung für die Untersagung von Wahlkampfauftritten ausländischer Politiker zuständig ist und die Verantwortung dafür nicht ausgelagert wird, etwa auf die Ebene der Bezirke.

Die bereits ausverhandelten Punkte sollen in der Plenarwoche des Nationalrats Ende März per rot-schwarzem Initiativantrag eingebracht und umgehend beschlossen werden. (APA, mcmt, 21.3.2017)