Spusu und Telering bringen neue LTE-Datentarife

Telering erhöht auch die Datenvolumen sowie Minuten und SMS der Passt-Tarife

Nachdem der Diskonter Spusu am Montag einen reinen unlimitierten LTE-Datentarif an den Start brachte, zieht nun auch die T-Mobile Diskontschiene Telering nach. So gibt es für um 20 Euro pro Monat Downloadgeschwindigkeiten von mit max. 20 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). 40 Megabit pro Sekunde gibt es um 25 Euro im Monat. Zusätzlich enthalten die "Passt-Tarife" mehr Datenvolumen sowie Minuten und SMS. Das inkludierte Datenvolumen wird in den Baukästen von 6 auf 15 GB bzw. von 3 auf 4 GB erhöht, Minuten und SMS werden von 500 auf 700 Minuten aufgestockt.

Spusu bietet 30 Megabit pro Sekunde um 24,80 Euro an. (red, 21.3. 2017)