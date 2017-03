Masterstudium an der FH St. Pölten

Ihr Bachelorstudium steht kurz vor dem Abschluss und Sie suchen nach einem spannenden Masterstudium? Die Fachhochschule St. Pölten bietet sieben Master Studiengänge in den Bereichen Medien & Wirtschaft, Medien & Digitale Technologien, Informatik & Security, Bahntechnologie & Mobilität, Gesundheit und Soziales an:

Zukunftsorientiertes Angebot

Die Nachfrage nach gut ausgebildeten und praxiserfahrenen Führungskräften ist sehr groß. Die FH St. Pölten bereitet daher bestmöglich auf die hohen Ansprüche in der Arbeitswelt vor und setzt dabei auf die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie: Die Organisation der Studienangebote ist auch auf die Bedürfnisse von Berufstätigen abgestimmt – so gibt es neben dem Vollzeit-Angebot auch berufsfreundlich bzw. berufsbegleitend organisierte Studiengänge. Eine flexible Zeiteinteilung wird durch den Einsatz innovativer Lehrmethoden wie etwa Game Based Learning oder Blended Learning, das unter anderem mit E-Learning Plattformen arbeitet, ermöglicht und in vielen Studiengängen umgesetzt.

Umfassende Kompetenzen

Neben umfassenden fachlich-methodischen Fertigkeiten erwerben Studierende der FH St. Pölten auch Soft Skills und Forschungskompetenzen. Zudem werden Studierende auf die Anforderungen der Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie ausgebildet. Schon während des Studiums wird gemeinsam mit ForscherInnen an wissenschaftlichen Projekten gearbeitet. Hochkarätige Lehrende und Gastvortragende aus dem In- und Ausland vermitteln Fachwissen und aktuelle Themen und Branchentrends aus erster Hand. Professionell ausgestattete Studios und die neueste technische Ausstattung in den Laboren bieten eine ideale Lern- und Arbeitsatmosphäre.

Nähere Informationen: www.fhstp.ac.at/master