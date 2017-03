Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier plaudern übers Fernsehen

"Das kleine Fernsehballett" jeden Dienstag beim Streamingdienst Deezer

Berlin – Moderatorin Sarah Kuttner und Medienkritiker Stefan Niggemeier (Bildblog.de, uebermedien.de) starten beim Streamingdienst Deezer einen Podcast, in ihrem neuen Format "Das kleine Fernsehballett" plaudern sie jeden Dienstag über alles "was aus viereckigen Geräten rauskommt und sich bewegt".

"Sie regen sich auf über das Ärgerliche, sie begeistern sich für das Gelungene, und sie streiten sich, was das eine und was das andere ist. Sie haben keine Angst vor dem, was man 'Trash' nennt, lassen sich gerne auf Neues ein und schwelgen in Erinnerungen an das Alte", heißt es in der Ankündigung. (red, 21.3.2017)