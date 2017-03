"SZ": 20 Mrd. Dollar mutmaßliches Schwarzgeld aus Russland in die EU

Auch deutsche Firmen profitieren von Geldfluss – Dossier will am Dienstag über Geldflüsse nach Österreich berichten

München – Binnen weniger Jahre sind einem Zeitungsbericht zufolge mehr als 20 Milliarden Dollar (18,6 Milliarden Euro) dubioser Herkunft aus Russland in die EU geflossen. Die "Süddeutsche Zeitung" (Dienstagsausgabe) bezifferte das mutmaßliche Schwarzgeld auf mindestens 20,7 Milliarden Dollar (19,3 Mrd. Euro), es sei zwischen 2010 und 2014 aus Russland in die EU geflossen.

Mithilfe undurchsichtiger Briefkastenfirmen in Großbritannien und mutmaßlich korrupter Richter in der Republik Moldau sei das Geld auf legale Konten im Westen transferiert und dort zum Einkauf im großen Stil benutzt worden, berichtete die Zeitung. Deutsche Unternehmen hätten davon kräftig profitiert. Auch Österreichische Firmen sollen Nutznießer gewesen sein, heißt es auf der Rechercheplattform Dossier, die am Dienstag über solche Geldflüsse berichten will.

70.000 Überweisungen

Die "Süddeutsche Zeitung" stützt den Bericht nach eigenen Angaben auf einen Datensatz von etwa 70.000 Überweisungen, der ihr selbst und internationalen Partnermedien vorliege. Die "SZ" konnte demnach 662 Fälle identifizieren, in denen Geld von Konten in Lettland genutzt worden sei, um in Deutschland Rechnungen zu bezahlen. Firmen oder Menschen aus Russland, der Ukraine oder Weißrussland hätten Produkte im Einzelhandel gekauft oder sich Waren liefern lassen.

Die Bezahlung hätten immer die Briefkastenfirmen übernommen, heißt es in dem Bericht. 66,5 Millionen Dollar seien auf diesem Weg in den Büchern deutscher Unternehmen oder bei Privatpersonen gelandet.

Bereits im Jahr 2014 hatten Journalisten des internationalen Recherchenetzwerks OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) das gigantische Geldwäsche-System aufgedeckt, das mutmaßlich von Russland aus gesteuert wurde. Dem OCCRP und der russischen Tageszeitung "Nowaja Gaseta" wurden laut "SZ" nun Daten zugespielt, die erstmals zeigen, wer von dem Geld profitierte. (APA, 20.3.2017)