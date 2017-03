Werders Junuzovic in kicker-Elf des Tages

Österreicher zum zweiten Mal in dieser Saison nominiert

Nürnberg – Der österreichische Teamspieler Zlatko Junuzovic ist vom deutschen Fußball-Fachmagazin "kicker" zum zweiten Mal in dieser Saison in die "Elf des Tages" nominiert worden. Der Mittelfeldspieler von Werder Bremen, der beim 3:0 gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig das Führungstor erzielte, erhielt für seine Leistung die starke Note 1,5 und wurde zum Spieler des Spiels gekürt.

Mit dem an allen Bremer Toren beteiligten Junuzovic, Florian Grillitsch und Florian Kainz schossen in der deutschen Fußball-Bundesliga erstmals drei Österreicher in einem Spiel für eine Mannschaft ein Tor. Zuletzt schafften dies laut kicker-Angaben die Kroaten Stiven Rivic, Ivo Ilicevic und Srdjan Lakic in der Saison 2010/11 für Kaiserslautern. (APA, 20.3.20167)