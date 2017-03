TV- und Radiotipps für Dienstag, 21. März

Barbara Stöckl und Vera Russwurm machen gemeinsame Sache gegen zuviel Zucker, im zweien Bezirk glänzt Josef Hader als einer der Pratersterne, Michael Jacksons Tochter ist zu Gast bei Jimmy Fallon

19.45 REPORTAGE

Re: Die Lkw-Opas Der 73-jährige Johann Rauhof fährt seit 45 Jahren große Lkws durch Deutschland. Während der Bedarf an Transporten kontinuierlich steigt, fehlt es den Spediteuren an Nachwuchs. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Kampf um Europa Die Dokumentation deckt die geopolitischen Strategien und Allianzen auf, die die Geschichte der EU von Beginn an bestimmt haben, und weist auf Fehler in Vergangenheit und Gegenwart hin. Um 21.45 Uhr spricht Emilie Aubry mit dem französischen Jour nalisten (Liberation) Jean Quatremer. Bis 22.00, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Stöckl live in der Woche über Zucker, das süße Gift: Barbara Stöckl macht bewusst, dass Zucker dem Körper schadet. Gäste wie der ehemalige Olympiasieger im Gewichtheben Matthias Steiner und "Jazz Gitti" Martha Butbul erzählen ihre Leidensgeschichten. Bis 22.00, ORF 2

20.15 INTERVIEW

Alpha-Forum: Georg Meister, Forstwirt Der Förster erzählt von seiner aktiven Zeit und spricht über sein Buch Die Zukunft des Waldes. Warum wir ihn brauchen, wie wir ihn retten. Bis 21.00, ARD alpha

21.00 MAGAZIN

Frontal 21 Ilka Brecht präsentiert das Politmagazin mit den Themen: 1) Türken gegen Erdogan – Machtkampf auf deutschen Straßen. 2) Trügerische Sicherheit – Lücken bei Antiviren-Software, Geldwäsche leichtgemacht. 3) Dubiose Investoren kaufen Immobilien. Bis 21.45, ZDF

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der deutsche Schauspieler August Diehl und Fußballexperte Roman Mählich lassen sich bei den Gag-Königen Dirk Stermann und Christoph Grissemann nieder. Bis 23.00, ORF 1

22.00 DOKUMENTATION

Am Anfang waren’s sechs: Die Römischen Verträge Die Dokumentation gewährt einen Einblick in die bisher geheimen Verhandlungen zwischen großen Politpersönlichkeiten. Um 22.50 Uhr beantwortet der italienische Europaminister Sandro Gozi Fragen. Bis 23.10, Arte

22.10 STÜRMISCH

Das Ende einer Affäre (The End of the Affair, USA/GB 1999, Neil Jordan) Romantisch kann Neil Jordan, wir erinnern uns an Moonstruck, Cher und Nicolas Cage. Hier ringen Julianne Moore und Ralph Fiennes um ihre Bestimmung: Liebe zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, intensiv. Bis 0.05, Servus TV

sonypicshomeentworld

22.35 DOKUMENTATION

kreuz & quer: La Dolce Vita – die bitteren Seiten der Süßigkeiten Vera Russwurm ist betroffen, deshalb macht sie sich auf die Suche nach dem Bitteren im süßen Leben. Bis 23.20, ORF 2

23.00 KABARETT

Pratersterne Hosea Ratschiller lädt im Wiener Fluc Kabarettgrößen zur kabarettistischen Stippvisite: Josef Hader, Pointensucher Berni Wagner, Slam-Poetry-Künstler Elias Hirschl und Omar Sarsam spielen auf. Bis 23.30, ORF 2

foto: orf/gebhardt productions

23.20 DOKUMENTATION

kreuz & quer: Fasten im Kloster Auch im Stift Göttweig werden in den Wochen vor Ostern "Fastenexerzitien" abgehalten. Das Besondere daran: Es geschieht unter geistlicher Anleitung durch die Mönche. Abt Columban Luser: "Diese Tage hier wollen helfen, auf die stille Gegenwart Gottes im Leben wieder aufmerksam zu werden." Bis 0.00, ORF 2

23.40 TALK

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Schauspieler Jake Gyllenhaal, Michael Jacksons Tochter Paris und die Popsängerin Julia Michaels geben ein genüssliches Gastspiel. Bis 0.20, One

0.00 GENIE & WAHNSINN

A Beautiful Mind (USA 2001, Ron Howard) Russell Crowe kritzelt als "verrückter" Wissenschafter John Nash mathematische Formeln auf Tafeln. Den Aufstieg des genialen und exzentrischen Mannes bedrohen schizophrene Anwandlungen. Wie differenziert die Persönlichkeit Nashs wirklich war, erfährt der Zuschauer in Howards Biografie kaum, politische Hintergründe und die heiklen Punkte im Leben des Wissenschafters sucht man hier vergeblich. Je vier Oscars und Golden Globes. Bis 2.05, ORF 2

taylor chan

0.55 KRIEGSFOLGEN

Die Zeit ohne Grace (Grace Is Gone, USA 2007, James C. Strouse) Grace kommt bei einem Kampfeinsatz im Irak ums Leben. Ehemann Stanley (John Cusack) trauert, verschweigt jedoch den gemeinsamen Töchtern Heidi und Dawn die Todesnachricht. Stattdessen fährt er mit ihnen in einen Vergnügungspark. Preisgekrönter Indiefilm mit einem brillanten John Cusack. Clint Eastwood komponierte den Soundtrack. Bis 2.20, ARD