Sonne und Medaillen bei den Schneeschuhläufen

foto: apa/gindl

Graz/Schladming/Ramsau – Der Wettergott war nach dem verregneten Auftaktwochenende in der Dachsteinregion den Special Olympics im wahrsten Sinne des Wortes wohlgesonnen. Die Finali in den Schneeschuhbewerben fanden am Montag in der Ramsau bei strahlendem Sonnenschein und ansehnlichen Plustemperaturen statt. Entsprechend die Stimmung bei Teilnehmern, Personal und Zuschauern.