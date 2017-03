Zugegeben, dieses Rezept ist so einfach, dass es beinahe kein Rezept benötigt. Und dennoch ist eine Tomatensuppe mit Grilled Cheese Sandwich ein Gericht der Kategorie "Comfort Food", das einen zufrieden zurücklässt und noch dazu schnell zubereitet ist – und daher gar nicht so selten auf den Tisch kommt

Für das Grilled Cheese Sandwich kann so ziemlich jedes Brot verwendet werden, von Toastbrot über einen weißen Wecken bis zu einem hellen Sauerteigbrot. Klassisch wird weißes Toastbrot (zum Beispiel Pullman-Sandwichbrot) verwendet. In diesem Rezept ist ein Vollkorn-Toastbrot zum Einsatz gekommen.

Die Außenseiten der Sandwichbrote (die die Pfanne berühren) werden gebuttert und erhalten dadurch beim Anbraten in der heißen Pfanne eine goldbraune Farbe und einen volleren Geschmack. Was den Käse betrifft, kann ebenso jeder verwendet werden, der schmeckt und am besten schnell schmilzt. Meist wird geriebener Käse verwendet, ich entscheide mich jedoch oft für einen dünn aufgeschnittenen Käse (hier mittelwürziger Cheddar), da dieser später beim Anbraten in der Pfanne dort bleibt, wo er hinsoll.

Für die Suppe (Menge für 2 Personen) benötigt man:

425 g passierte Tomaten aus Dose oder Glas, 1/2 gelbe Zwiebel (70 g), gewürfelt, 1 ½ EL Butter (14 g), 40 ml Schlagobers, 1/3 TL Salz, 1 ½ TL brauner Zucker, schwarzer Pfeffer aus der Mühle nach Geschmack.



Für die Grilled Cheese Sandwiches benötigt man: 4 Scheiben Toastbrot, Butter bei Raumtemperatur zum Bestreichen, 6 Scheiben Schnittkäse (hier: mittelwürziger Cheddar) oder geriebenen Käse.