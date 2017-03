OSZE empfiehlt mehr Anreize für Wahlbeisitzer

Dem Wahlvorgang im Dezember stellt die Organisation ein gutes Zeugnis aus

Wien – Insgesamt sei die verschobene Bundespräsidentschaftsstichwahlwiederholung am 4. Dezember 2016 transparent, effizient und kollegial organisiert worden, loben die Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in ihrem nun veröffentlichten Bericht. Zur weiteren Verbesserung des Wahlvorgangs richten die Experten aber einige Empfehlungen an die Republik.