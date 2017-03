Junge Grüne wollen Herrn und Frau "Fessa" an den Kragen

Kampagne für die Abschaffung von Titeln an Schulen

Wien – Die Jungen Grünen wollen Herrn und Frau "Fessa" an den Kragen. Mit einer Petition an den Nationalrat wollen sie die Abschaffung von Titeln an den Schulen erreichen. In den nächsten Wochen sollen genügend Unterschriften dafür gesammelt werden, hieß es in einer Aussendung.

"Die Titelgeilheit hierzulande beruht auf verkrusteten Traditionen, die auf Gehorsam und Disziplin abzielen. Doch was es in der Schule braucht, sind demokratische und solidarische Verhältnisse," so Bundessprecherin Flora Petrik. Lehrer und Schüler sollten einander auf Augenhöhe begegnen. "Der österreichische Titelfetisch ist nicht nur peinlich, sondern treibt einen Keil zwischen SchülerInnen und LehrerInnen und vergiftet das Lernklima."

Der "Professor" (nicht zu verwechseln mit dem Universitätsprofessor) war ursprünglich als Amtstitel pragmatisierten Lehrern an höheren Schulen vorbehalten. Seit 2006 führen auch Vertragslehrer an höheren Schulen den "Professor" als sogenannte Verwendungsbezeichnung. Im neuen Lehrerdienstrecht, das nur noch Vertragslehrer vorsieht, ist "Professor" als einheitliche Verwendungsbezeichnung für alle neu eintretenden Pädagogen vorgesehen. (APA, 20.3.2017)