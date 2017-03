Ainedter neuer Sprecher der österreichischen Strafverteidiger

Anwalt Manfred Ainedter löste nach 15 Jahren Richard Soyer ab

Wien – 15 Jahre nach der Gründung der Vereinigung Österreichischer StrafverteidigerInnen gibt es einen Wechsel an der Spitze. Der Wiener Anwalt Manfred Ainedter ist bei der letzten Tagung zum Sprecher ernannt worden und löst damit den Initiator der Vereinigung, Richard Soyer, ab. Gerald Ruhri bleibt weiterhin zweiter Sprecher.

Alexia Stuefer wird stellvertretende Sprecherin und ersetzt somit Ernst Schillhammer. Soyer und Schillhammer sind nunmehr einfache Vorstandsmitglieder, gab die Vereinigung bekannt.

Am Wochenende forderte die Vereinigung in ihren Beschlüssen unter anderem "in besonderer Dringlichkeit" eine "flächendeckende Videoaufzeichnung sämtlicher Beschuldigten- und Zeugenvernehmungen bei polizeilichen Befragungen" im Ermittlungsverfahren.

Die Österreichischen StrafverteidigerInnen verlangten auch, dass Gutachten, die privat von der Verteidigung eingeholt wurden, in jedem Verfahrensstadium zum Akt genommen werden müssen. Ein staatsanwaltlich oder gerichtlich bestellter Sachverständiger müsse sich schlussendlich mit dem Gutachten der Verteidigung auch auseinandersetzen. (APA, 20.3.2017)