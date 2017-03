Breitenreiter neuer Trainer bei Harnik-Klub Hannover

Der bisherige Coach Lars Stendel wurde von den Niedersachsen nach Rückfall auf Platz vier suspendiert

Hannover – ÖFB-Teamspieler Martin Harnik hat mit Andre Breitenreiter bei Hannover 96 einen neuen Trainer bekommen. Zwei Tage nachdem der Klub in der zweiten deutschen Liga auf den vierten Platz zurückgefallen war, suspendierte er am Montag den bisherigen Coach Daniel Stendel. Der in Hannover lebende Breitenreiter war zuletzt Trainer bei Schalke 04 und seit Saisonbeginn ohne Anstellung.

Die als Aufstiegsfavorit gehandelten 96er haben im Frühjahr nur vier von acht Partien gewonnen. Zuletzt gab es bei St. Pauli ein 0:0. "Hannover 96 hat in dieser Saison ein Ziel: den direkten Wiederaufstieg in die erste Bundesliga. Diesem Ziel müssen wir alle Entscheidungen unterordnen", sagte Manager Horst Heldt. Stendel war seit April 2016 zunächst interimistisch, dann fix Cheftrainer. Bei Hannover steht mit Ersatztorhüter Samuel Sahin-Radlinger noch ein zweiter Österreicher im Profikader. (APA, 20.3.2017)