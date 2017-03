Ladestationen für Elektroautos bald mit einer Karte nutzbar

Ab April soll der Kartensalat für E-Auto-Nutzer weniger werden. Elf Energieversorger bilden ein österreichweites Netz

Wien – Wenn Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) und Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) derzeit gemeinsam vor die Presse treten, hat das häufig mit Elektromobilität zu tun. Am Montag verkünden die beiden einen weiteren Schritt Richtung mehr Komfort für jene, die bereits elektromobil unterwegs sind: Österreich bekommt ein landesweites Ladenetz für Elektroautos, "Öhub" genannt. Der "Kartensalat", wie Rupprechter es nennt, soll dadurch etwas weniger werden.

Aus für den Kartensalat

Denn bisher kochten die verschiedenen Energieunternehmen diesbezüglich ihr eigenes Süppchen. Wer zwischen Bodensee und Neusiedler See unterwegs war, benötigte je nachdem, in wessen Einzugsgebiet er unterwegs war, unterschiedliche Karten. Nun hätten sich elf heimische Energieunternehmen in Sachen Interoperabilität zusammengetan, sagt der Vorstandschef des Bundesverbands für Elektromobilität, Jürgen Halasz. Damit können ab 1. April 1.300 Elektrotankstellen mit einer einzigen Ladekarte, Smartphone-App oder Kreditkarte genutzt werden – zu den jeweiligen Bedingungen, die mit dem eigenen Provider vertraglich vereinbart sind.

Bis zum Jahresende sollen 2.000 Ladestationen nutzbar werden, sagt Halasz, der davon ausgeht, dass weitere Partner an Bord kommen. Derzeit etwa ist Smatrics, das Joint Venture von Siemens und Verbund, noch nicht dabei. Dass die Initiative der E-Mobilität einen weiteren Schub bringen wird, erwartet auch Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds. "Öhub" sorge dafür, dass E-Tanken so einfach werde wie Geldabheben am Bankomat – überall mit einer Karte.

EU-Champion bei Neuzulassungen

Der Rallyefahrer und gelernte Mechaniker Manfred Stohl sagte, er fahre zum Teil bereits E-Rennen und sei privat schon lange elektrisch unterwegs. Die Infrastruktur würde den Ansprüchen bereits genügen, so Stohl: "Mir taugt das. Ich glaube, ein Benzinauto wird sich in Zukunft warm anziehen müssen."

Rupprechter und Leichtfried sehen Österreich bei der Zahl der Neuzulassungen bereits als EU-Champion, bei der Dichte an Ladestationen liege man an dritter Stelle. Das staatliche Förderpaket werde gut angenommen, den Ausbau der Ladestationen unterstützen die Ministerien im Rahmen des E-Mobilitätspakets. Das war laut Halasz ein wichtiges Signal. Es ist insgesamt 72 Millionen Euro schwer und beinhaltet auch Förderungen für den E- oder Hybridautokauf von bis zu 4.000 Euro. Bis 2020 soll es österreichweit rund 5.000 Ladepunkte geben – so viele gibt es derzeit inklusive aller privaten Ladestationen.

Beteiligt sind an dem österreichweiten Ladenetz die Energie AG Oberösterreich, EVN, Energie Steiermark, Energie Wärme und Service, Energie Graz, Innsbrucker Kommunalbetriebe, Kelag, Linz AG, Salzburg AG, Vorarlberger Kraftwerke und Wien Energie. (rebu, 20.3.2017)