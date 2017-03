80 Dino-Eier gestohlen: Mann in China verhaftet

Der Beschuldigte soll einen Sammler in Ostchina bestohlen haben



Peking – Weil er 80 versteinerte Dinosaurier-Eier gestohlen haben soll, ist ein Mann in China festgenommen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, wird der Mann beschuldigt, die Fossilien mit Hilfe von drei Komplizen im Jänner einem Dinosaurier-Eiersammler in der ostchinesischen Provinz Zhejiang entwendet zu haben.

Der Beschuldigte habe den Sammler vorher zweimal besucht und vorgegeben, er wolle die Eier kaufen. Später hatte er laut den Angaben die Beute mit seinen Komplizen geteilt, die nun ebenfalls von der Polizei in Haft genommen wurden. China hat einige der größten Sammlungen von Dinosaurier-Eiern der Welt und ist eine der Hauptquellen der Fossilien für Sammler in anderen Ländern. (APA, 20.3.2017)