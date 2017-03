Philadelphia mit Overtime-Sieg, Chicago fix im Play-off

Flyers siegten ohne Raffl 4:3 gegen Carolina

Philadelphia (Pennsylvania) – Die Philadelphia Flyers haben am Sonntag in der National Hockey League einen knappen Heimsieg gegen die Carolina Hurricanes geschafft. Ohne den verletzten Michael Raffl gewannen sie am Sonntag 4:3 nach Verlängerung. Die Florida Panthers mit Thomas Vanek, die 0:4 in Pittsburgh verloren, haben nun sechs Zähler Rückstand auf die Play-off-Ränge.

Die Chicago Blackhawks stehen dagegen als erstes Team der Western Conference fix im Play-off. Nach 1:3-Rückstand siegten sie dank eines furiosen Schlussdrittels gegen Colorado Avalanche zu Hause noch 6:3. (APA; 20.3.2017)

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Sonntag:

Philadelphia Flyers (ohne Raffl/verletzt) – Carolina Hurricanes 4:3 n.V.

Pittsburgh Penguins – Florida Panthers 4:0 (mit Vanek)

New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets 1:4

Winnipeg Jets – Minnesota Wild 5:4

Chicago Blackhawks – Colorado Avalanche 6:3

Montreal Canadiens – Ottawa Senators 4:1

Calgary Flames – Los Angeles Kings 5:2