"Vertrauen verloren": Stadt Wien trennt sich von KAV-Chef Janßen

Udo Janßen war unter anderem wegen Verzögerungen und Mehrkosten beim Bau des Krankenhauses Nord in die Kritik geraten

Wien – Die Stadt Wien trennt sich mit sofortiger Wirkung von Udo Janßen, dem Generaldirektor des Krankenanstaltenverbunds (KAV). Diese Entscheidung sei Montagfrüh nach einem Gespräch mit Janßen gefallen, sagte die zuständige Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz.

Über offene Ansprüche von Janßen könne sie noch nichts sagen. Der Vertrag wäre laut einem Sprecher Frauenbergers noch zwei Jahre gelaufen. Die Entscheidung begründete Frauenberger damit, dass das "Vertrauen verlorengegangen" sei. Fragen waren bei der rund fünfminütigen Pressekonferenz nicht erlaubt.

Seit November 2014 KAV-Chef

Janßen wurde im Mai 2013 stellvertretender Generaldirektor des KAV, im November 2014 wurde er zum Generaldirektor bestellt. In den vergangenen Monaten mehrten sich die Ablösegerüchte – DER STANDARD berichtete. Grund waren vor allem die massiven Mehrkosten sowie die Zeitverzögerungen beim in Bau befindlichen Milliardenprojekt Krankenhaus Nord, dem Herz des Spitalskonzepts 2030 der Stadt Wien.

Auch KAV-intern mehrten sich die kritischen Stimmen gegen Janßen, der von der ehemaligen Stadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) nach Wien gelotst worden war. Ein Streit mit der Ärzteschaft wegen der neuen Dienstzeitmodelle gipfelte im Vorjahr in einem Warnstreik der Mediziner. Zuletzt geriet Janßen wegen Gangbetten in KAV-Spitälern in die Kritik. Trotz der Probleme sah sich Janßen noch im Jänner fest im Sattel sitzen.

Position wird ausgeschrieben

Frauenberger kündigte an, dass Janßens bisherige Stellvertreter Evelyn Kölldorfer-Leitgeb und Thomas Balázs die KAV-Leitung ab sofort interimistisch übernehmen. Michael Binder, der Leiter des Health-Care-Managements im KAV, wird die ärztlichen Agenden in der Generaldirektion übernehmen. Diese personellen Entscheidungen seien in Übereinstimmung mit Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) getroffen worden, sagte Frauenberger.

Die Position des KAV-Chefs werde ausgeschrieben, sobald die Weichenstellungen beim Spitalsträger getroffen seien. Die Stadt arbeitet derzeit an einer Neuausrichtung des Krankenanstaltenverbunds, Häupl wünscht eine Personal- und Finanzhoheit für den KAV. Eine Ausgliederung sei nur eine von mehreren Möglichkeiten, sagte der Stadtchef. Eine Studie mit verschiedenen Varianten zur Zukunft des KAV liegt bereits vor. Eine politische Entscheidung wird aber noch intensiv diskutiert. (David Krutzler, 20.3.2017)