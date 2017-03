Federer krönt sich zum ältesten Masters-Sieger

Sieg des Schweizers im Finale von Indian Wells gegen Landsmann Stan Wawrinka: "Eine märchenhafte Woche"

Indian Wells – Roger Federer hat in seiner unnachahmlichen Karriere zwei weitere Rekorde aufgestellt. Der 35 Jahre Schweizer besiegte seinen Landsmann Stanislas Wawrinka im Finale des ATP-Turniers in Indian Wells mit 6:4, 7:5 und avancierte damit zum ältesten Gewinner eines Masters-Turniers. Er überholte den US-Amerikaner Andre Agassi, der bei seinem Sieg 2004 in Cincinnati 34 Jahre alt war.

Zugleich ist Federer durch seinen fünften Endspielerfolg nun Rekordsieger des Turniers in der kalifornischen Wüste, bei dem der frühere deutsche Topspieler Tommy Haas neuerdings als Turnierdirektor firmiert. "Es war wieder mal eine märchenhafte Woche", sagte der 18-fache Grand-Slam-Sieger, der nach sechsmonatiger Verletzungspause das Jahr mit dem Triumph bei den Austrlaian Open begonnen hatte.

"Die Ziele in diesem Jahr sind nun eindeutig andere nach diesem Traumstart", sagte Federer weiter. (sid, 20.3.2017)