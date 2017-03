Merkel ist gegen Zusammenlegung von CeBIT und Hannover-Messe

CeBIT solle zum Motor der digitalen Entwicklung aller Bereiche werden

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gegen eine Zusammenlegung der CeBIT-Messe mit der Industriemesse in Hannover ausgesprochen. "Ich will heute Abend deshalb ein ganz klares Plädoyer abgeben, dass die CeBIT doch als CeBIT erhalten bleiben sollte", sagte Merkel am Sonntagabend bei der Eröffnung der Computer- und IT-Messe zu entsprechenden Überlegungen. Denn es habe sich in den vergangenen Jahren herausgestellt, dass Digitalisierung sehr viel mehr sei als nur das Zusammenwachsen von IT-Technik und Produktion.

"Deshalb hat man doch gute Chancen, die CeBIT auch in eine breitere Richtung weiterzuentwickeln als es der Hannover-Messe jemals leisten könnte", betonte Merkel. Die CeBIT sollte zum Motor der digitalen Entwicklung aller Bereiche werden, von der Industrieproduktion bis zu dem, was Japan als Gastland in diesem Jahr als "Gesellschaft 5.0" bezeichne.

Sowohl die CeBIT als auch die Hannover-Messe gelten als internationale Leitmessen für ihre Bereiche. Die CeBIT wurde 1986 von der weltgrößten Industriemesse abgespalten. (Reuters, 20.3.2017)