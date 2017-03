Neben Murray fehlt auch Djokovic in Miami

Einen Tag nach dem Weltranglistenersten sagte auch der Serbe verletzungsbedingt ab

Miami – Einen Tag nach dem Weltranglistenersten Andy Murray hat auch Novak Djokovic seine Teilnahme am Tennis-ATP-Masters-1000-Turnier in Miami abgesagt. Der Titelverteidiger kann wegen Ellbogenproblemen bei dem Hartplatz-Event nicht antreten. "Ich entschuldige mich bei den Fans. Leider bin ich verletzt und werde nicht spielen können", schrieb der 29-jährige Serbe am Sonntag auf Twitter.

Wie der Ranglistenzweite leidet auch Murray an Ellbogenproblemen. Österreichs Aushängeschild Dominic Thiem rückt damit in der Liste der Gesetzten um zwei Ränge nach vorne. Bei den Damen ist die US-Amerikanerin Serena Williams, die am Montag von der Deutschen Angelique Kerber wieder als Nummer eins abgelöst wird, wegen einer Knieverletzung nicht dabei. Der Hauptbewerb startet am Mittwoch. (APA/sda, 19.3.2017)