Burgenländer traf beim Sieg gegen Karvina als Joker zum zwischenzeitlichen Ausgleich

Karvina – Ex-ÖFB-Teamkapitän Andreas Ivanschitz hat seinen neuen Klub Viktoria Pilsen in der tschechischen Liga zu einem 3:2-Sieg gegen MFK Karvina verholfen. Der Burgenländer wurde am Sonntag in der 64. Minute eingewechselt und traf 18 Minuten später zum 2:2-Ausgleich. Titelverteidiger Pilsen liegt in der Tabelle einen Zähler vor Slavia Prag in Front. (APA, 19.3.2017)